Jimmy Butler enterre son beef avec T.J. Warren… avant d’assommer les Pacers ?

Les playoffs NBA vont nous offrir une nouvelle manche de l'une des rivalités du moment. Le duel entre Jimmy Butler et T.J. Warren. Deux joueurs qui ont un passif commun. Une brouille, qui a failli en venir aux mains, lors d'une rencontre entre le Miami Heat et les Indiana Pacers en janvier dernier. Depuis, les deux stars ont fait des cartons dans la bulle et ont déjà eu l'occasion de se retrouver pour un match suivi avec attention à Disney. Mais à l'approche des playoffs, et de la série entre les deux équipes, Butler a d'autres chats à fouetter que Warren.

Le « pourri » TJ Warren va recroiser la route de Jimmy Butler, quelques mois après leur beef

"Je me contente de jouer au basket. Je vais aller sur le terrain et être le meilleur joueur. C'est pour ça que Miami m'a fait venir. Je ne m'inquiète pas d'un match-up en particulier. Cette histoire est morte. Tout le monde veut en faire un gros truc mais mon boulot ce n'est pas de m'occuper de T.J. Warren. Mon boulot, c'est de battre les Indiana Pacers."

Jimmy Butler se place au-dessus de la mêlée. Et à juste titre. Mais on parie tout de même que l'arrière All-Star a encore à coeur d'éteindre son adversaire direct. Warren, lui, voudra sans doute effacer sa dernière contre-performance (12 pts à 5 sur 14) contre l'ancien patron des Bulls. La série promet d'être explosive.