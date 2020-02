Joakim Noah annoncé dans le viseur des plusieurs franchises

Auteur d'un retour intéressant en NBA avec les Memphis Grizzlies l'an dernier, l'intérieur Joakim Noah n'avait trouvé, à la surprise générale, aucune équipe depuis le début de la saison. Mais ce mystère a été récemment expliqué avec l'opération du Tricolore au tendon d'Achille il y a 4 mois. Toujours déterminé à retrouver les parquets NBA, le pivot bosse actuellement de son côté pour retrouver une bonne forme physique. Et désormais que la deadline des trades vient de se terminer, l'international français pourrait recevoir quelques coups de fils. En tout cas, selon les informations du journaliste de Yahoo Sports Keith Smith, Noah se retrouve dans le viseur de plusieurs franchises.

One player drawing interest from NBA teams after trade deadline dust settles: Joakim Noah. Multiple teams have checked in. And could circle back if they have a need for a big after the deadline passes.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) February 6, 2020