Joe Harris dans un flou total pour son avenir aux Nets

Avec la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus, la NBA se trouve à l'arrêt depuis le 11 mars dernier. Et forcément, face à cette situation exceptionnelle, la Free Agency 2020 ne fait pas encore trop parler. Mais les joueurs bientôt libres commencent logiquement à penser à leur avenir. C'est notamment le cas de Joe Harris. L'arrière des Brooklyn Nets arrive au terme de son contrat de deux ans, payé 16 millions de dollars. Etant donné ses performances et son profil, le joueur de 28 ans peut légitimement s'attendre à de jolies offres. Et cela malgré l'impact attendu de cette crise sur les finances des franchises. Pour l'instant, de son côté, Harris se trouve tout de même dans le flou.

"Pour être honnête, je n'ai pas encore trop pensé à ma situation. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Je n'ai pas eu trop le temps de m'inquiéter pour ma Free Agency. Pour l'instant, la priorité est de trouver un moyen de rejouer au basket. Mais je n'ai pas encore parlé avec mon agent et l'équipe concernant la suite", a reconnu Joe Harris pour YES.

Avec ses qualités, Joe Harris risque d'être courtisé. Mais à quel point ? La réponse à cette question va définir la position des Nets sur ce dossier. Car pour le moment, la priorité de Brooklyn reste de mettre la main sur une troisième star...