Joel Embiid : « Beaucoup de gens ont oublié qui je suis »

Joel Embiid a fait très forte impression mercredi, lors de l'affiche de Noël entre les Philadelphie Sixers et les Milwaukee Bucks. Le Camerounais a neutralisé Giannis Antetokounmpo tout en claquant 31 points. Plutôt discret ces dernières semaines après un début de saison un peu frustrant et marqué par quelques prises de bec avec des adversaires, la star de Philly est sortie de sa réserve. Après une telle copie, difficile pour Embiid de ne pas l'ouvrir un tant soit peu.

"Mon objectif est d'être en bonne santé au moment des playoffs. Mais si mon équipe a besoin de moi, je me montre. Beaucoup de gens ont oublié qui je suis, je suppose. Quand on a besoin de moi, je réponds présent. Si Dieu veut, je serai en pleine forme pour les playoffs et ce sera une histoire différente", a-t-il lancé dans des propos recueillis par Yahoo.

Lors de la dernière campagne de playoffs, Joel Embiid était particulièrement diminué. Malgré tout, les Sixers n'étaient pas passés si loin que ça d'éliminer les Raptors. Toronto l'avait emporté dans un game 7 où Kawhi Leonard a inscrit le shoot de la gagne et l'un des plus importants de l'histoire récente.

Cette saison, Embiid tourne à 23 points et 12.6 rebonds de moyenne à 47.1%. Philadelphie pointe pour le moment au 4e rang de la Conférence Est à 4 victoires de Milwaukee, le leader.

Les stats de Joel Embiid en 2019-2020