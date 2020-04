Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés en 2021, Jordan Brand n'a pas déprogrammé son hommage à une collaboration avec le Japon qui avait vu le jour au début de ce siècle, plus précisément en 2001, calée autour de la Jordan 1.

Si cette dernière est aujourd'hui LA valeur sure du catalogue de la marque au Jumpman, cela n'a pas toujours été le cas, et leur première réédition dans leur coloris OG en 1994 étaient restés de longues semaines sur les présentoirs des shops. Finissant même souvent à - 50%, ce qui parait inconcevable de nos jours, surtout sur ces versions les plus proches de 1985.

Ces modèles estampillés "Japan Exclusive" ont une saveur particulière, puisqu'ils étaient les tous premiers de l'histoire de la lignée Jordan à ne pas porter de couleurs OG, prenant le risque de mettre du 100% inédit.

A côté d'un modèle blanc et bleu marine, un autre était totalement gris, avec deux teintes, une plus claire sur le mudguard, les panneaux latéraux en cuir suédé, avec une languette en cuir épais gros grain, et un autre gris plus brillant sur la toe box, le col, le talon et le swoosh.

Cette 1 a pris le pari d'une tige haute, avec un logo Wings enfermé dans une petite bulle, et le Nike Air directement cousu sur le haut de la languette. Petits détails mignons : le tag 2001-2020 sur l'arrière de la languette, et les lacets plus ronds. Pas de Jumpman sur l'arrière, histoire de renforcer un peu plus le côté OG tant prisé des fans.

C'est cet été que ce pack très attendu verra le jour, bien évidement en édition limitée.

La Air Jordan 1 Japan Exclusive en images