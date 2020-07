Ami de longue date de LeBron James, JR Smith connait le King mieux que quiconque au sein de l’effectif des Los Angeles Lakers et il pense que ça peut peser.

Le tandem est réuni. Ce n’est pas le duo le plus palpitant de toute l’Histoire de la NBA mais LeBron James et JR Smith vont à nouveau porter la même tunique après avoir joué ensemble aux Cleveland Cavaliers. Les retrouvailles de deux amis, débarqués dans la ligue quasiment en même temps (LBJ en 2003, un an avant J.R.). Sacrés tous les deux en 2016, ils ont un lien spécial. Le King a d’ailleurs eu une influence sur la décision des Los Angeles Lakers, qui ont signé Smith après le forfait d’Avery Bradley.

JR Smith rejoint officiellement les Lakers, LeBron retrouve son acolyte

Son amitié avec le quadruple MVP est peut-être à l’origine de son nouveau boulot. Une bénédiction pour le vétéran qui traversait une sombre période de dépression selon ses propres mots. Le voilà désormais au sein d’une formation taillée pour aller chercher le titre. Et si les Angelenos n’ont probablement pas besoin de lui pour gagner, il sait comment il peut aider la franchise.

« Je sais à quel point LeBron peut se frustrer par moment et les gens ne sauront pas comment réagir. Alors que moi je le comprends », note l’arrière shooteur.

C’est un point intéressant. JR Smith ne sera probablement pas beaucoup utilisé sur le terrain à 34 ans et après quasiment deux saisons blanches. Mais dans le vestiaire, sa présence un tant redouté, peut être bénéfique pour unir le groupe et servir de relais entre LeBron James et certains de ses coéquipiers.