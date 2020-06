Les Los Angeles Lakers ont comme prévu validé l'arrivée de JR Smith pour la reprise de la saison NBA. L'arrière fantasque n'a plus joué au basket depuis 7 mois.

Il y a quelques jours, on se demandait si JR Smith était vraiment le meilleur joueur disponible pour les Los Angeles Lakers. Spoiler alert : on avait tiré comme conclusion que... oui. Visiblement, Rob Pelinka, le General Manager de la franchise, a fait le même constat.

Lundi, Marc Stein du New York Times a annoncé que l'exubérant arrière de 34 ans allait bien être ajouté au roster californien pour la reprise de la saison NBA à Orlando. Le forfait d'Avery Bradley, dont on avait aussi analysé les conséquences, a poussé les Lakers à réagir.

Les rosters pour la fameuse "bulle" de Disney World Resort - où on peut rappeler innocemment qu'il n'y aura pas de contrôle pour l'usage de drogues récréatives - doivent être remis à la ligue d'ici mercredi. Y figureront donc JR Smith, sans doute utilisé en sortie de banc pour canarder quand le besoin se fera sentir, et Dion Waiters, qui s'était engagé avec les Angelenos juste avant la suspension de la saison pour les raisons que l'on ne connaît désormais que trop bien.

J.R. Smith, le péché mignon de LeBron James est de retour ?

L'avantage avec JR Smith, c'est bien sûr qu'il n'aura pas à s'acclimater à la méthode du franchise player. LeBron James et "Earl" ont joué plusieurs saisons ensemble à Cleveland, avec des moments mémorables dans un sens comme dans l'autre. Pour le côté négatif, on rappelle quand même que l'ancien joueur des New York Knicks, avec lesquels il avait été élu 6e homme de l'année en 2013, n'a pas disputé le moindre match en compétition officielle depuis le 20 novembre 2019...