La deadline des trades n'est que dans une semaine et c'est le calme presque plat sur le front des rumeurs en NBA. Il y en a tout de même une qui circule du côté des New Orleans Pelicans. Cela peut paraître étonnant puisque NOLA est lancé dans un run pour tenter de se qualifier pour les playoffs, mais Jrue Holiday est dans les discussions pour un trade. Sauf grosse offre, les Pelicans ne lâcheront sans doute pas leur meneur et ex-All-Star, mais deux équipes plus ambitieuses et compétitives dans l'immédiat se sont renseignées selon Shams Charania de The Athletic.

Le Miami Heat, qui cherche un meneur clinquant depuis l'été dernier - la piste menant à Chris Paul n'avait pu aboutir - et les Denver Nuggets seraient ainsi sur le coup. Jamal Murray est blessé en ce moment et la capacité de Jrue Holiday à jouer sur les deux postes arrières permet d'envisager une éventuelle collaboration avec le Canadien en cas de transaction.

Pour l'heure, les Pelicans ne sont pas officiellement vendeurs et il faudra vraisemblablement une offre très importante pour que David Griffin, le patron du secteur sportif, décide de laisser partir l'ancien joueur des Philadelphie Sixers.

Cette saison, Jrue Holiday tourne à 20 points, 6.4 passes et 4.8 rebonds de moyenne.

Les stats de Jrue Holiday en 2019-2020