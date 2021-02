Julius Randle fait une saison à la… Larry Bird

Avant toute chose, rassurez-vous. Le titre ne signifie pas que l'on considère Julius Randle comme un héritier de Larry Bird ou qu'on le pense capable de marquer l'histoire de la NBA comme la légende des Boston Celtics. Simplement, les statistiques de Randle cette saison avec les New York Knicks illustrent une cadence exceptionnelle qui doit être saluée.

A l'heure qu'il est, un seul joueur a bouclé une saison NBA avec au moins 20 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne, tout en shootant à au moins 40% à 3 points selon Stat Muse : le "Hick from French Lick", aka Larry Bird. Après 29 matches, Julius Randle est sur le bon chemin pour rejoindre le triple champion NBA dans ce club très fermé. L'ancien joueur des Lakers tourne à 23.1 points, 11 rebonds et 5.6 passes de moyenne, le tout à 48% d'adresse globale, 41% à 3 points et 80% sur la ligne.

Julius Randle, une colère à l'origine de son début de saison canon

Plus important encore, ces statistiques ne sont pas faites dans le vide. Randle est le moteur d'une équipe de New York qui affiche un bilan presque à l'équilibre (14 victoires pour 15 défaites) et pointe au 6e rang de la Conférence Est.

Si les fans des Knicks sont nombreux, ils auront sans doute du mal à faire de Julius Randle un titulaire au All-Star Game. En revanche, si les coaches, qui décideront des remplaçants, n'ont pas fermé les yeux cette saison, il y a de bonnes chances pour l'ex-phénomène de Kentucky connaisse sa première sélection.