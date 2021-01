Julius Randle, une colère à l’origine de son début de saison canon

Julius Randle représente l'une des belles surprises de ce début de saison. Auteur de grosses performances, l'intérieur participe aussi aux bons résultats des New York Knicks. Et si vous avez un doute sur son apport, l'ancien des Los Angeles Lakers appartient à un cercle très fermé sur ce début d'exercice : il est le leader de son équipe dans les trois catégories majeures (points, rebonds, passes décisives).

Mais comment expliquer cette transformation ? Car malgré des statistiques totalement correctes l'an dernier, le joueur de 26 ans n'avait absolument pas cet impact. Pour le New York Post, l'entraîneur personnel de Randle, Tyler Relph, a raconté le déclic connu par le natif de Dallas sur cette intersaison.

"Ne pas être en mesure de participer alors que les autres gars de la Ligue jouaient (la bulle à Disney, ndlr) ? Il était tellement en colère (rires). Il m'a appelé et m'a dit qu'on allait se mettre au boulot. Bien évidemment, j'étais prêt à l'accompagner.

Je connais Ju depuis de nombreuses années, je savais qu'il ne rigolait pas. Mais à un moment, je me suis dit qu'il allait tout de même se calmer. Mais ce n'est jamais arrivé. C'était différent. On a bossé tous les jours. Nous avions du temps et il ne voulait pas le gâcher", a raconté Tyler Relph.