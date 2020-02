Julius Randle a beau joué plutôt bien un peu partout où il passe, il ne s'impose nulle part. Les Los Angeles Lakers et les New Orleans Pelicans ne l'ont pas conservé. Les New York Knicks l'ont signé en juillet dernier mais ils pourraient déjà s'en séparer. En effet, selon The Ringer, les Charlotte Hornets ont entamé les discussions avec les dirigeants de Manhattan pour un transfert de l'ailier-fort de 25 ans.

The Knicks and Hornets have had trade talks involving Julius Randle, per league sources. — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) February 4, 2020

Difficile d'imaginer quelle contrepartie les Knicks réclameraient en échange de leur joueur. Julius Randle tourne à 19 points et 9 rebonds de moyenne cette saison. Il apporterait du scoring à une attaque des Hornets mal en point. Mais on voit mal Charlotte lâcher des atouts importants pour une machine à statistiques qui défend peu et dont les équipes ne gagnent pas.