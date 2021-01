Jusuf Nurkic absent un bon moment, la tuile pour Portland

Une nouvelle fois, Jusuf Nurkic va être contraint de revenir à l'infirmerie pour un petit moment. Gravement blessé à la jambe en 2019, le pivot des Blazers avait rejoint son équipe dans la bulle d'Orlando cet été. Avec réussite puisque son impact a été déterminant dans la qualification de Portland pour les playoffs. Malheureusement, l'ancien de Denver prend de plein fouet le contrecoup de ce retour.

Depuis la reprise il y a maintenant un mois, il n'est que l'ombre de lui-même. 9,8 points par match et 7,7 rebonds, soit ses pires totaux depuis 2016-17 lorsqu'il évoluait dans les Rocheuses. Et alors qu'il semblait monter en puissance, Jusuf Nurkic va devoir rester loin de ses coéquipiers pendant deux mois en raison de cette fracture du poignet.

Le Bosnien a été opéré avec succès et devra donc patienter jusqu'en mars pour rejoindre ses copains. En son absence, Harry Giles et Enes Kanter vont devoir tenir la baraque. Le Turc affiche même de plus belles statistiques sur le titulaire Nurkic avec 10 points et 9 rebonds de moyenne en 18 minutes. En espérant pour Portland qu'il continue sur sa lancée, voir qu'il soit même plus productif avec un temps de jeu qui sera forcément en hausse.

