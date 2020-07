Kanye West président, ça ne convainc personne en NBA

Beaucoup de joueurs NBA citent spontanément Kanye West comme leur artiste préféré ou l'un de ceux qui a le plus marqué leur vie sur le plan musical. Ce n'est pas pour autant que la candidature pour de "Ye" pour la présidentielle 2020 a déclenché une vague d'enthousiasme au sein de la ligue. Aucun joueur n'a officiellement soutenu l'artiste de Chicago dans sa démarche. Un membre actuel de la ligue et un récent retraité ont même taclé l'approche de Kanye West.

Kyle Kuzma n'a pas toujours brillé sur les réseaux, notamment lorsqu'il a relayé à son presque million de followers quelques thèses complotistes. Ce coup-ci, l'ailier des Los Angeles Lakers a été plus pertinent.

"C'est l'une des élections les plus importantes de l'histoire des Etats-Unis. Ne votez pas pour des gens qui sont là pour la blague".

Matt Barnes, très vocal via son podcast "All the Smoke" avec Stephen Jackson et particulièrement sur les questions de racisme ces derniers jours, y est allé un peu plus fort en demandant aux gens de ne pas oublier ce qu'avait fait Kanye West ces dernières années.

"Kanye West joue un jeu dangereux. S'il est sérieux et arrive à se présenter, il va diviser le vote des minorités. Rappelez-vous de ses commentaires sur le fait que l'esclavage était un choix et voyez comment il fait ami-ami avec Trump !

J'ai beaucoup de respect pour l'artiste et son impact sur le monde, mais c'est un énorme putain de non pour la présidence!", a expliqué Barnes sur Instagram.

Les nouvelles chaussures de Kanye West bientôt interdites par la NBA ?

La crainte de certains est effectivement que si la candidature de Kanye West se matérialise, une partie de la communauté afro-américaine soit davantage tentée de voter pour lui plutôt que pour Joe Biden. A priori, tant qu'une figure majeure, notamment du sport, comme LeBron James, ne le soutient pas, le risque est quand même limité. D'autant que dans certains états, la candidature de l'artiste est trop tardive pour être comptabilisée.

En attendant, si Kanye West est élu président en 2020 ou 4 ans plus tard, il sera le premier POTUS de l'histoire à être déjà allé au KFC de Strasbourg-Saint-Denis...