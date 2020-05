Il n'y a plus aucun match à la télévision... c'est le moment idéal pour se replonger dans le passé ou imaginer tout un tas de débats et de questions sans réponses. C'est aussi une manière de vivre sa passion de la NBA. Et comme à chaque période de break - même si celui-ci est forcé - ou d'actualité faible, l'éternelle discussion du G.O.A.T. revient sur la table. Mais qui est donc le meilleur joueur de tous les temps ? Michael Jordan, comme semble le penser la majorité ? Ou LeBron James, icône des nouvelles générations ? Pour Spencer Dinwiddie, c'est ni l'un, ni l'autre. Mais plutôt Kareem Abdul-Jabbar. Très actif sur Twitter, le meneur a donné son point de vue.

"Je pense que MJ a très certainement eu le meilleur prime mais Kareem Abdul-Jabbar est le meilleur joueur de tous les temps."

Son positionnement est intéressant. Déjà parce que le raisonnement a du sens. Michael Jordan était absolument injouable au sommet de sa carrière. Six finales, six titres, des performances époustouflantes et une domination légendaire. Mais ça n'empêche que le numéro 23 des Chicago Bulls a coupé pendant deux ans alors qu'il était au top de sa carrière. Pour ensuite arrêter une deuxième fois alors qu'il avait sans doute les ressources pour gagner un nouveau titre.

Ensuite, ce choix est original parce qu'il remet en avant une légende trop souvent oubliée des débats. Kareem Abdul-Jabbar a joué vingt saisons en NBA et il a su être excellent tout au long de son parcours. Même s'il était évidemment moins dominant lors de ces dernières années. Mais il a quand même été élu MVP des finales à 38 ans malgré la présence de Magic Johnson à ses côtés ! Au final, six titres et une longue et riche carrière. Ainsi qu'une place tout en haut du classement des meilleurs marqueurs de l'Histoire. Ça donne au moins matière à réflexion.