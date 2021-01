On aurait évidemment tous aimé avoir une saison rookie pleine de Zion Williamson et le voir jouer 40 minutes par match en full force cette saison. Les New Orleans Pelicans sont logiquement prudents avec leur pépite, qui a connu quelques pépins physiques depuis qu'il a quitté le lycée pour Duke. Avec un physique aussi extraordinaire au sens littéral du terme, Zion et NOLA doivent trouver la meilleure formule possible pour l'aider à rayonner.

Depuis le début de la saison, le n°1 de la Draft 2019 marche bien, puisqu'il tourne à 22.6 points et 8.3 rebonds de moyenne, mais le bilan des Pelicans est un peu décevant pour le moment (5 victoires pour 8 défaites). Certains aimeraient voir Zion Williamson encore plus utilisé pour aider New Orleans à remonter au classement. C'est le cas de Karl Malone, qui était l'invité du podcast Knuckleheads il y a quelques jours.

Quand Zion Williamson et Ja Morant semaient la terreur en AAU

Le "Mailman" l'a jouée très "old gangster" au moment d'évoquer le cas de Zion. L'ancienne star du Utah Jazz ne comprend pas que l'ancien Dukie ait du mal à augmenter drastiquement son temps de jeu.

"Zion Williamson devrait jouer en moyenne 40 minutes par match. Tu as 21 ans, tu ne devrais pas être fatigué, bordel", a lancé Malone.

Les détracteurs des glorieux anciens toujours prompts à critiquer, et de Karl Malone en particulier, rappelleront au Mailman que Zion n'a pas encore 21 ans et qu'il a décidément du mal avec l'âge des jeunes gens...

Toujours est-il que c'est effectivement dans les plans de Stan Van Gundy de petit à petit demander davantage à Zion Williamson. Lorsque l'on voit les dégâts et les stats qu'il est capable de faire sur 30 minutes, il est logique de vouloir le voir un peu plus longtemps.

