Il y a quelques semaines, les médias US évoquaient la grogne du vestiaire des Los Angeles Clippers face aux passe-droits dont bénéficiaient Kawhi Leonard et Paul George. L'un des griefs concernait le pouvoir qu'avait Kawhi de décider de jouer quand bon lui semblait, en évitant notamment les back to back, même si son corps le lui permettait. Depuis le début de la saison, le double champion NBA a manqué deux rencontres à cause d'une blessure au visage et il espère bien que ce seront ses deux seules absences de la saison.

Le traitement de faveur accordé à Kawhi et PG, source de conflits aux Clippers ?

Selon Tyronn Lue, son head coach, il n'y aura plus jamais d'incertitude sur la participation ou non de Kawhi Leonard à un match désormais. L'ancien meneur a évoqué sur ESPN une discussion entre Kawhi, le staff médical et lui, impliquant que la superstar des Clippers souhaitait désormais jouer les back to back. Une bonne nouvelle pour Los Angeles, qui pourra compter autant que possible sur son meilleur joueur dans la quête du titre.

Lorsque "The Klaw" est absent, ça ne se passe pas forcément toujours bien pour ses camarades. On a encore en tête le dimanche cauchemardesque vécu par les Clippers contre les Mavs, avec un retard de 50 points à la mi-temps... Le prochain match des Angelenos aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi, à nouveau contre les Golden State Warriors, dominés mercredi avec un Kawhi Leonard à 21 points, 4 passes et 4 rebonds.

