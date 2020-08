Pourquoi Kemba Walker est surpris par la défense des Sixers

Encore une défaite décevante pour les Philadelphia Sixers. Présentée comme un candidat au titre – du moins c’est ce que visait le groupe – avant le début de la saison, la franchise de Pennsylvanie se retrouve menée 0-2 dès le premier tour des playoffs. Joel Embiid et ses coéquipiers ont pris l’eau en défense cette nuit. 128 points encaissés contre les Boston Celtics. Dont 33 de Jayson Tatum et 22 de Kemba Walker. Le meneur All-Star admet d’ailleurs avoir du mal à cerner la stratégie des Sixers en défense.

« C’est différent… je n’avais pas eu autant d’espaces depuis longtemps. »

Kemba Walker on the way the 76ers see guarding him: “It’s different. I really haven’t seen that much space in a very long time.”

