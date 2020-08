Kenny Atkinson pisté par les Bulls, le candidat idéal ?

Vendredi, les Chicago Bulls ont pris la décision de licencier l'entraîneur Jim Boylen. Une décision saluée par les fans, qui ont très souvent critiqué le fonctionnement du coach. Pour relancer la reconstruction de la franchise, les dirigeants des Bulls recherchent désormais la perle rare. Il se murmure que la direction de Chicago souhaite désormais miser un profil jeune et proche de ses joueurs. Et selon les informations du journaliste du Chicago Tribune KC Johnson, Kenny Atkinson figure dans la short-list de la franchise de l'Illinois. Bien évidemment, il ne représente pas le seul candidat. Les noms de Wes Unseld Jr (assistant aux Denver Nuggets), Stephen Silas (assistant aux Dallas Mavericks), Darvin Ham (assistant aux Milwaukee Bucks) et Ime Udoka (assistant aux Philadelphia Sixers) sont également mentionnés.

Sur le papier, le profil d'Atkinson reste le plus intéressant. Il a déjà prouvé qu'il pouvait être capable d'obtenir de bons résultats à la tête d'une équipe jeune. Aux Brooklyn Nets, son travail a été longtemps salué. Mais sera-t-il intéressé par ce défi ? Car justement, Kenny Atkinson dispose d'une belle cote de popularité en NBA. Et il peut espérer une franchise mieux armée pour retrouver un poste. Cependant, Chicago reste une formation mythique et le défi peut séduire...