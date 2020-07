Zach LaVine lassé par la situation des Chicago Bulls ?

Zach LaVine pourrait être l'un des grands animateurs de cette intersaison. Comme nous vous l'indiquions récemment, l'arrière des Chicago Bulls se trouve dans le viseur des Brooklyn Nets et des New York Knicks. Et avec encore deux ans de contrat pour le jeune talent de 25 ans, il s'agit du moment idéal pour les dirigeants des Bulls afin d'obtenir des contreparties intéressantes dans l'hypothèse d'un échange. Même de son côté, LaVine a-t-il vraiment de rester à Chicago ? Malgré ses bonnes performances individuelles, l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves n'a pas réussi à permettre à son équipe, 11ème à l'Est, d'enregistrer de bons résultats. Et publiquement, il n'a pas caché sa frustration. Mais à quel point est-il réellement frustré ?

D'après les informations du journaliste de NBC Chicago KC Johnson, LaVine se montre "fatigué de perdre". Le jeune homme a "envie de gagner dès maintenant". Et il ne cache pas "son inquiétude" par rapport à la situation du coach Jim Boylen. En effet, l'actuel entraîneur des Bulls a de grandes chances de conserver son poste. Et visiblement, Zach LaVine militait en coulisses pour un changement sur cette intersaison. Malgré cette lassitude, il ne serait pas prêt à prendre une décision définitive sur son futur. Mais si cette situation perdure, une demande de trade pourrait rapidement arriver...