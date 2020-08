Kevin Durant a été bluffé par un jeune talent des Nets

La saison 1 du nouveau projet des Nets va prendre fin dans quelques semaines. À la fin du premier tour sauf énorme surprise. La faute à une guigne incroyable. Entre les blessés et les positifs au Covid-19, la franchise new-yorkaise va profiter de cette fin de saison pour évaluer ses seconds, voir troisièmes couteaux. À Orlando, les leaders se nomment Caris LeVert et Jarrett Allen. Le premier cité sort de son meilleur exercice en carrière avec un 18-4-4 très correct. Il a parfaitement profité des absences de Kyrie et Kevin Durant pour porter, avec Spencer Dimwiddie, les Nets vers les playoffs. On se souvient notamment de cette sortie à 51 points au TD Garden juste avant l'interruption.

L'an prochain, la donne sera différente avec le retour, normalement à temps plein, des deux superstars. Il lui faudra sans doute un temps d'adaptation. Jouer avec Kyrie et KD s'apprend. Où se placer ? Comment se rendre utile ? Tels seront les devoirs de vacances pour le jeune ailier. Il y a également ce risque d'être échangé, les Nets étant à la recherche d'une troisième star. Mais pour Kevin Durant, Caris LeVert ne devrait pas avoir trop de soucis pour se fondre dans le décor.

"Il est bien meilleur que je ne le pensais", admet-il. "Il est différent. Il peut scorer, passer. Il est rapide. Son truc, c'est l'efficacité et c'est ce qu'on a pu voir. Le shoots qu'il prend, c'est tout lui. Pas beaucoup de tirs à trois points mais plutôt à mi-distance. Mais je pense que c'est son QI basket qui m'a le plus surpris"

En supposant que Kevin Durant s'installera sur le poste 4, Caris LeVert aura une belle carte à jouer sur le poste 3. Voir en sortie de banc si le futur coach veut en faire l'un des leaders de sa 2e unit. S'il est conservé...