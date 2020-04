Il y a environ deux semaines, on apprenait que Kevin Durant et trois autres joueurs des Brooklyn Nets avaient été testés positifs au Covid-19. Les Nets n’avaient à l'époque pas révélé le nom de leurs joueurs touchés par l’épidémie de coronavirus. Mais Kevin Durant avait rapidement confirmé qu’il était l’un d’entre eux.

Le General Manager de la franchise, Sean Marks, a assuré dans une conference call que les quatre joueurs, tout comme le staff dans son ensemble, ne présentaient plus aucun symptôme.

On a conference call, Nets GM Sean Marks said the four players that tested positive for Covid-19 are now symptom-free. That includes team staff and the entire traveling party.

— Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) April 1, 2020