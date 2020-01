Le retour de Russell Westbrook, désormais aux Houston Rockets, a été spécial pour l'Oklahoma City Thunder. La soirée a été belle avec un grand hommage rendu au meneur de jeu. En marge de ce come-back, l'ancien intérieur d'OKC Kendrick Perkins a estimé que Westbrook était le plus grand joueur de la jeune histoire du Thunder. En réponse sur Twitter, un journaliste lui a rappelé l'existence de Kevin Durant. Entraînant ce message de la part de l'ex-pivot des Boston Celtics.

"Hey, Kevin a laissé la porte ouverte et Russ a foncé dedans. Russell a perdu trois fois au second tour des Playoffs sans KD ? KD a bien perdu au second tour sans Russell quand j'étais ici. Donc ça veut dire quoi ?", a lancé Kendrick Perkins.

Et pour répondre à cette sortie, Durant n'a même pas utilisé l'un de ses faux comptes.

"C'est vrai et tu étais notre pivot titulaire avec une moyenne de 2 points et 3 rebonds sur cette série. Tu as joué très dur aussi champion", a rétorqué Kevin Durant.

Sans surprise, à partir de cet instant, les deux hommes ont commencé à échanger quelques amabilités.

KP : "Mes moyennes sont un fait, que je sois un champion l'est également. Mais mec tu peux t'arrêter, tu as fait le mouvement le plus faible de l'histoire de la NBA. Perdre un 3-1 lors des Finales de la Conférence Ouest et rejoindre cette équipe pour la saison suivante ? Un vrai cœur de champion !"

KD : "Faible, c'est débuter au poste de pivot, avoir de vraies minutes avec aucune production. Tu aurais mieux fait de bosser autant que moi."

KP : "C'est ok. Tu as bossé tellement dur et tu as quand même rejoint une équipe en 73-9. En vrai, tu ne me semble même pas être un vrai champion, tu as du mal à dormir car tu sais que tu as pris le chemin des lâches."

Pendant que Russell Westbrook recevait l'amour d'OKC, l'ambiance était donc au top entre ses anciens partenaires.