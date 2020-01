Russell Westbrook – « Je me suis senti comme à la maison »

Pour la première fois depuis son trade vers les Houston Rockets l'été dernier, Russell Westbrook était de retour à Oklahoma City. Sur le parquet, le meneur, plutôt en forme (34 points), a subi la loi de son ancienne équipe (92-113). Et pourtant, il va conserver un bon souvenir de cette soirée. Car son premier retour à Chesapeake Energy Arena a été tout simplement l'occasion de lui rendre un immense hommage. Pour la première fois, la franchise avait décidé d’honorer un ex-joueur avec une vidéo avant l'annonce des titulaires. Westbrook a apprécié et a été ensuite accueilli par les chants "MVP, MVP, MVP" des fans du Thunder. Présent 11 saisons à OKC, l'homme de 31 ans a été touché.

"Mec, il y a des choses impossible à dire avec des mots. J'ai été ici pendant si longtemps, j'ai tant de bons souvenirs, j'ai rencontré de superbes personnes. Puis ce sont les meilleurs fans. L'organisation, Sam Presti et Clay Bennett, ils ont réalisé un super job pour me faire sentir comme à la maison. Et je me suis senti comme si j'étais à la maison. Honnêtement, je n'ai pas un seul regret sur ma présence à Oklahoma City. Je ne regrette pas ma prolongation. Je ne regrette pas d'être resté ici. Et je ne regrette pas ce que j'ai fais. J'ai le sentiment d'avoir tout donné sur le parquet et fait mon maximum pour cette ville. C'était spécial ce retour. C'était vraiment très spécial et ça veut dire beaucoup pour moi. Revenir et me faire sentir que j'étais vraiment apprécié", a ainsi confié Russell Westbrook pour ESPN.

Arrivé à la salle avec un t-shirt "Zéro regret" avec la liste au dos de toutes ses performances à OKC, Russell Westbrook a eu le droit à l'hommage qu'il méritait. Un superbe hommage.