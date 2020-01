Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Sixers : 98-109

Cavs @ Pistons : 115-112, après prolongation

Blazers @ Wolves : 102-116

Rockets @ Thunder : 92-113

---

- Russell Westbrook se souviendra de son retour à Oklahoma City. Pas pour la prestation de son équipe sur le parquet du Thunder, facile vainqueur des Rockets, mais pour l'accueil enthousiaste et ému que lui a réservé le public de la Cheasapeake Arena. Le meneur de Houston a eu le droit à sa vidéo d'hommage, de longs applaudissements et des "MVP ! MVP !" lors de la présentation des équipes. Il s'est même offert un petit sprint dans l'un des corners pour exhorter la foule comme il le faisait lorsqu'il portait les couleurs locales.

Sur le terrain, Westbrook a fait de son mieux (34 points), mais son équipe a été balayée par un ouragan dès le premier quart-temps (37-21). OKC est l'une des équipes les plus en forme de la ligue et l'a encore montré cette nuit, dans le sillage de Danilo Gallinari (23 points, 11 rebonds), Shai Gilgeous-Alexander (20 pts). Accueilli un peu moins chaudement, James Harden a été très en dessous de ses standards offensifs avec 17 points et un 5/17 à peine moins vilain que sa copie de la veille (9/34) contre Atlanta malgré un énorme triple-double.

- Tristan Thompson a l'air d'avoir été réveillé par le dunk qu'il a pris l'autre jour par Sekou Doumbouya. L'intérieur des Cleveland Cavaliers a sorti le match de sa vie cette nuit, lors de la victoire en prolongation des Cavs sur le parquet de ces mêmes Pistons. Le Canadien a inscrit 35 points (il n'avait jamais dépassé la barre des 30) et a signé le dernier panier du match en prolongation sur un dunk pour plier l'affaire. Juste avant, Kevin Love s'était montré clutch en marquant à 3 points dans le corner pour casser l'égalité à 37 secondes de la fin.

Tristan Thompson had himself a night. Career-high 35 points and he was drawing up plays in the huddle 📋 pic.twitter.com/BlSKAE5t4e — SportsCenter (@SportsCenter) January 10, 2020

Sekou Doumbouya a été moins en vue que lors de ses dernières sorties. Des problèmes de fautes ont limité son temps de jeu (19 minutes) et son impact (8 points).

- Le choc de la nuit à l'Est opposait Philadelphie à Boston. Quelques heures après avoir appris que Joel Embiid serait absent au moins deux semaines après son opération du doigt, les Sixers se sont mobilisés et ont sorti une prestation collectivement intéressante pour l'emporter. Brett Brown a concocté quelques surprises, comme l'utilisation de Ben Simmons au poste de pivot sur certaines séquences. L'Australien a fini avec 19 points et 9 rebonds, alors que Josh Richardson a été le moteur de l'équipe cette nuit : 29 points et 7 passes (10/10 sur la ligne).

Les Celtics ont perdu leur troisième match de suite pour la première fois de la saison.

- Karl-Anthony Towns est proche du retour et c'est peut-être ce qui a boosté les Wolves cette nuit lors de la réception des Blazers. Après un premier quart-temps où on s'est dit que Portland allait faire sa loi (34-28), Minnesota est passé en mode muraille avec un 2e quart-temps cauchemardesque pour Rip City (13 pts à 6/22). Tout est allé de mal en pis derrière et Andrew Wiggins (26 pts) a tracté Minny vers une victoire idéale puisqu'elle ramène les Wolves à hauteur des Blazers au classement, à une victoire seulement des Spurs, 8e.