Le plan de Steve Nash pour rendre Kevin Durant encore plus injouable

On se titille entre partisans de LeBron James et de Kawhi Leonard au sujet du meilleur joueur du monde, avec l’amicale participation du FC Giannis Antetokounmpo. Mais en réalité, on sait tous que le plus fort, c’est Kevin Durant. Enfin, avant sa blessure. Même si la moitié de la planète basket le déteste pour avoir fait le choix de rejoindre les Golden State Warriors, personne ne nie l’immense talent du bonhomme. Et peut-être qu’il sera plus apprécié sous le maillot des Brooklyn Nets (ou pas d’ailleurs).

Enfin remis sur pied, il devrait jouer la saison prochaine. Bon, c’est bête, il faudra peut-être attendre février pour le voir à l’œuvre. Mais on a hâte. KD aussi. Avec Steve Nash, coach débutant mais ex-meneur double-MVP au QI basket impressionnant, pour le driver. Ça peut donner. Les deux hommes s’entendent très bien depuis des années. Leur association promet des étincelles. Et l’entraîneur sait déjà comment il compte utiliser sa superstar.

« Kevin, avec sa taille, peut poser des problèmes à tout le monde. Il peut jouer sur toutes les positions. D’ailleurs, je compte le faire jouer à tous les postes », confie le Canadien, invité du podcast de J.J. Redick.

Kevin Durant en pivot ? Wow. Bon, ce sera sûrement sur de très rares occasions. Mais ne riez pas, ça peut marcher ! Il n’y a pas tant de postes cinq dominants en NBA (même s’il y a des très bons). Surtout, avec sa vitesse et sa taille, ainsi que son aisance balle en main, KD sera absolument INJOUABLE pour n’importe quel intérieur qui devra se le coltiner en défense. Ça promet panier sur panier en isolation. Et s’il y a quatre shooteurs alignés avec lui, les Nets risquent de se trouver une line-up très offensive pour des courts passages.

Ils ne le payeront pas forcément de l’autre côté du terrain. Parce que Durant s’est affirmé comme un excellent défenseur lors de ses dernières saisons dans la ligue. Solide rebondeur, bon dans les rotations, des longs bras pour gêner les tirs ou couper les lignes de passes. Ce qu’il perd en puissance, il le gagne en taille et en mobilité. C’est une belle idée de la part de Nash et les Bucks devraient penser à faire de même avec Giannis.