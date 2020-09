Loin de la polémique nauséabonde, Kevin Durant enchanté de jouer pour Steve Nash

Stephen A. Smith, personnage égocentrique, plus showman que journaliste, parfois agaçant et c’est vrai parfois amusant, nous a balancé une boule puante en direct, sortie tout droit de sa bouche, en expliquant que la nomination de Steve Nash sur le banc des Brooklyn Nets symbolisait le privilège blanc. Le racisme envers les noirs est évidemment terrible, partout dans le monde et d’autant plus aux Etats-Unis, et il est évident que les hommes ne sont malheureusement toujours pas égaux selon leur couleur de peau. Il serait temps que ça change. Mais là, Smith a tiré sur la corde sensible juste pour faire du chiffre – son job. Nash a été nommé pour bien des raisons mais sûrement pas parce qu’il est blanc. En tout cas, Kevin Durant est bien content de l’avoir sur le banc.

« Sa connaissance du jeu et sa manière de communiquer vont m’aider à me développer en tant que joueur et vont aider le reste de l’équipe », assure KD. « J’ai toujours été une éponge à chaque fois que j’ai pu être à la salle avec lui par le passé. Je suis pressé de pouvoir retrouver ce gars là. »

Kevin Durant et Steve Nash ont développé une relation assez proche quand l’ancien double-MVP agissait comme conseiller du management aux Golden State Warriors. Il y a du respect et une complicité évidente entre les deux hommes. Et ça, c’est plus important que tout le reste.