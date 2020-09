Steve Nash devient le nouveau coach des Brooklyn Nets !

Incroyable surprise aux Brooklyn Nets ! A la recherche d'un entraîneur depuis plusieurs mois, les dirigeants des Nets ont décidé d'opter pour Steve Nash. Totalement inexpérimenté à ce poste, le Canadien n'était absolument pas dans les rumeurs. Et il est tout de même étonnant que Brooklyn, candidat au titre avec Kyrie Irving et Kevin Durant la saison prochaine, mise sur un tel profil. Mais visiblement, le discours de l'ancien meneur de jeu a totalement séduit la direction. Ainsi, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'ancien joueur des Phoenix Suns a signé un contrat sur le long terme, de 4 ans, en faveur des Nets. Une nouvelle officiellement confirmée dans la foulée.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise’s NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020

En tout cas, il s'agit d'un sacré défi pour Nash. Pour sa première expérience de coach, il va devoir gérer une grosse cylindrée. Et elle ne s'annonce pas simple à gérer avec les fortes personnalités d'Irving et Durant. Dans cette tâche, le natif de Johannesburg va pouvoir compter sur Jacque Vaughn. Coach par intérim de l'équipe sur la fin de saison, Vaughn a marqué des points et sera donc un assistant précieux pour Steve Nash. On a vraiment hâte de le voir en action à ce poste !