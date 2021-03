Kevin Durant, une blessure plus compliquée que prévue ?

Ça faisait un moment que nous n’avions pas eu de nouvelles de l’état de santé de Kevin Durant. Pas de nouvelle, bonne nouvelle ? Pas vraiment en NBA. C’est généralement plutôt le signe que la situation est préoccupante et qu’il est préférable de ne pas trop commenter sur le sujet. Alors les journalistes ont cherché à se renseigner sur l’évolution de la blessure aux ischios de la superstar des Brooklyn Nets.

Selon ESPN, KD va passer des examens complémentaires. Ce qui nous laisse comprendre que d’une part il n’est pas tout à fait guéri mais aussi que la nature exacte du problème n’est pas non plus pleinement identifiée. La franchise new-yorkaise espère que les imagines supplémentaires permettront de définir une date de retour plus précise pour le joueur. Mais dans tous les cas, il devra prendre son temps.

« Il n’a pas joué depuis un mois », rappelle par exemple son coach Steve Nash. « Donc peu importe les résultats du scanner, il aura besoin d’une période de réadaptation pour finir fort la saison. »

Pour l’instant, Kevin Durant ne participe pas aux cinq contre cinq à l’entraînement. En attendant, les Nets se reposent sur leurs autres stars : Kyrie Irving et James Harden. Ce n’est pas très grave s’ils jouent encore deux semaines de plus sans leur meilleur joueur. L’essentiel étant évidemment qu’il revienne à 100% et puisse engranger du rythme avant les playoffs. L’équipe de Brooklyn reste toutefois en course pour la première place et il serait préférable qu’elle soit rapidement au complet pour que tout ce beau monde prenne ses marques avant le début des hostilités.

Revenu d’une terrible déchirure au tendon d’Achille après dix-huit mois d’absence, Durant compile 29 points, 7 rebonds et 5 passes depuis le coup d’envoi de la saison.

Blake Griffin rejoint Brooklyn, un All-Star de plus aux Nets !