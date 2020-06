Kevin Durait aurait sans doute pris la même décision qu'Avery Bradley et que quelques autres joueurs NBA s'il avait eu le choix : dire non à la reprise de la saison à Orlando.

Quelque part, c'est peut-être mieux que Kevin Durant ne soit pas physiquement prêt à jouer. S'il l'avait été, il aurait fait à coup sûr les gros titres des médias à un mois de la reprise de la saison NBA du côté d'Orlando.

Pourquoi ? Parce que KD a expliqué cette semaine dans l'émission Dawg Talk que même s'il avait été en pleine possession de ses moyens - il récupère quand même d'une rupture du tendon d'Achille - il ne serait sans doute pas allé jouer à Disney World Resort avec les Brooklyn Nets.

"Je pense que j'aurais sans doute pas joué à cause de toutes les incertitudes autour de la situation. La situation a l'air dingue à l'heure actuelle. Il y a tellement de nouveaux cas et c'est tellement imprévisible... C'est facile à dire pour moi parce que je suis blessé, mais je pense que je n'y serais pas allé.

[...] Evidemment, j'en aurais discuté avec mes coéquipiers pendant un mois et demi. Simplement, mon instinct me dit que j'aurais dit non, surtout après trois mois d'arrêt.

Si les gars se sentent assez en sécurité pour jouer, c'est cool, je les soutiens. Mais s'ils ne se sentent pas assez en confiance, je les soutiens aussi".

On peut imaginer que Kevin Durant et Kyrie Irving auraient pris la même décision. Le meneur des Nets a lui, jusqu'ici, plus insisté sur l'importance de la réforme sociale aux Etats-Unis, mais le volet sanitaire de la chose était évidemment dans sa réflexion. Il y a quelques jours, Irving a mené les débats au sein d'un groupe de sceptiques quant à la reprise de la saison.

Parmi ceux-là, Avery Bradley, l'arrière des Los Angeles Lakers, a d'ores et déjà déclaré forfait. Pour des raisons un peu différentes, Davis Bertans, l'ailier des Washington Wizards, a lui aussi passé son tour.

Dans tous les cas, un forfait de Kevin Durait aurait forcément fait beaucoup, beaucoup plus de bruit...