Kevin Durant de retour ? Les Nets ne disent pas non

Plus la saison NBA redémarrera tard - si elle reprend - plus les chances de voir Kevin Durant sur le terrain avec Brooklyn augmentent.

Voilà plusieurs jours que la NBA donne l'impression d'accélérer un peu sa réflexion quant à la reprise de la saison. Entre les rumeurs de redémarrage du côté de Disneyworld en Floride et la possibilité de décaler le début de la saison 2020-2021 à décembre, les pièces se mettent en place. Du côté des Brooklyn Nets, on se prépare donc à la possibilité de reprendre avec l'objectif des playoffs en ligne de mire. Les Nets sont 7e de la Conférence Est avec 6 victoires d'avance sur le 9e, Washington, avec 16 matches à jouer. Autant dire que Brooklyn, et son coach intérimaire Jacque Vaughn, iront en post-saison sauf cataclysme. Quel que soit le format adopté par la NBA pour cette hypothétique reprise, une question se pose forcément : Kevin Durant a-t-il la moindre chance de jouer ?

Avant que la crise sanitaire mondiale ne provoque l'arrêt de la saison, "KD" était assez catégorique sur le fait qu'on ne le reverrait pas avant 2020-2021, plus d'un an après sa rupture du tendon d'Achille pendant les Finales 2019. Les circonstances ne sont plus les mêmes et le General Manager Sean Marks lui-même n'exclut pas la possibilité de voir son équipe renforcée par Kevin Durant.

"C'est la grande question. En toute honnêteté, on a essayé de ne pas trop parler de la date de son retour. Kevin connaît son corps mieux que personne. Notre staff a fait un travail incroyable avec lui pendant toute cette période, mais je ne sais pas comment vont se passer les choses au sortir de cette pandémie, encore moins pour Kevin.

Quand vous investissez autant dans un joueur qu'on l'a fait avec lui, vous ne pouvez pas vous permettre de le pousser à revenir. Quand le timing sera bon, il sera à 100% et sur le terrain.

Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'avant cette pandémie, il ressemblait beaucoup à Kevin Durant et c'est une bonne chose", a expliqué Marks chez Newshub.

Vous comprendrez ce que Sean Marks veut dire si vous avez vu les images ci-dessous, qui datent d'il y a 6 semaines, alors qu'il y avait encore des matches NBA toutes les nuits...