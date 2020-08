On tenait quasiment pour acquis le fait que Kevin Garnett allait réussir à être l'un des actionnaires majoritaires des Minnesota Timberwolves. Il faut dire que "KG" n'avait pas caché son ambition et son envie de discuter avec le proprio actuel Glen Taylor pour un rachat. Finalement, c'est quand même beaucoup moins bien barré qu'il n'y paraissait...

Taylor veut toujours vendre la franchise des Twin Cities, mais apparemment pas à KG et au groupe d'investisseurs avec lequel il voulait faire équipe. Selon The Athletic, c'est une autre "team" qui est en pole à l'heure actuelle. Deux mois après la mise en vente officielle des Wolves, Daniel E. Straus, ancien actionnaire minoritaire des Memphis Grizzlies, serait le favori pour racheter le bébé et un accord prochain est dans les tuyaux. Comme le souhaitait Taylor, Straus et le groupe d'investisseurs qu'il représente ont pour projet de maintenir les Wolves à Minneapolis.

Kevin Garnett, la fils-de-puterie élevée au rang d'art

Kevin Garnett a apparemment un peu trop traîné et n'est pour le moment plus dans l'équation. Les Wolves ont sans doute pris de la valeur la semaine dernière, lorsque la loterie leur a offert le 1st pick pour la Draft 2020. Il n'y a certes pas de talent générationnel apparent dans cette cuvée, mais les atouts sont là pour poursuivre la reconstruction de l'équipe.