Kevin Love, ses mots forts pour son combat contre la dépression

En NBA, Kevin Love a été l'un des premiers joueurs à parler ouvertement des problèmes de santé mentale. Ainsi, l'intérieur des Cleveland Cavaliers a montré la voie, avec notamment les confessions de DeMar DeRozan concernant des épisodes dépressifs. Pour continuer de diffuser son message, l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves n'hésite pas à partager son expérience personnelle. Et pendant cette crise sanitaire liée au coronavirus, Love a tenu à insister sur la suite de son combat.

"Ma vie est totalement différente. Personnellement, j'ai beaucoup plus de clarté pour savoir où j'en suis. Et même au niveau de la société afin d'éliminer les stigmatisations par rapport aux problèmes de santé mentale. Mais pour l'instant, nous traitons encore les maladies mentales tellement différemment que les maladies physiques. Si tu as un problème au cœur, tu vas voir un médecin pour suivre les étapes nécessaires et régler le problème. Pourquoi ça devrait être différent pour les maladies mentales ?

Je sais que certains gars ne veulent pas en arriver là, mais les médicaments m'ont aidé à changer ma vie. J'ai eu à me battre contre la dépression toute ma vie. Donc les médicaments m'aident à gérer mon irritabilité, à calmer mes craintes, à me relaxer sans me prendre mon énergie", a fait savoir Kevin Love pour ESPN.

En racontant son histoire, Kevin Love espère montrer l'exemple et pousser ceux en difficulté à se faire aider.