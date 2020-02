Kevin Love ne partira pas de Cleveland avant la deadline

Il y a certes encore quatre jours d'ici la trade deadline. Et donc potentiellement une offre de dernière minute qui pourrait arriver dans les bureaux de Koby Altman, le GM de la franchise. Mais mis à part ce scénario, il y a aujourd'hui de très faibles chances de voir Kevin Love quitter les Cleveland Cavaliers cet hiver. Au cours de son émission, Adrian Wojnarowski, le plus célèbre insider NBA de notre époque, a expliqué que le front-office attendra cet été pour obtenir de meilleures offres.

Désireux de prendre la poudre d'escampette, Kevin Love avait officiellement demandé à ses dirigeants de l'échanger le plus rapidement possible en début de saison. Si le profil du joueur en lui-même peut être intéressant pour différents contenders, c'est son salaire qui effraie. Son contrat court en effet jusqu'en 2023 avec un salaire en moyenne de 30M par an. Et les Cavs ne veulent pas simplement "donner" leur intérieur. Ils veulent de jeunes assets et/ou des tours de Draft. Etant donné que la crise chinoise va faire baisser le salary cap cet été, les équipes veulent garder de la souplesse. Pour rappel, Portland est la destination privilégiée du joueur.

