Le scandale du jour, Khris Middleton snobé des All-NBA Teams

Des mois à nous bassiner que la NBA est le théâtre du basket moderne, sans position fixe, tout ça pour se référer à un point absurde du règlement pour établir les trois All-NBA Teams. Et au final, Khris Middleton se retrouve injustement écarté. Explications : la ligue révélait hier soir les trois meilleurs cinq de la saison. Alors qu’il pouvait légitimement prétendre à une place dans la troisième, l’arrière des Milwaukee Bucks passe finalement derrière Russell Westbrook et Ben Simmons… alors qu’il possède plus de voix que ces deux bonhommes !

All-NBA Teams : Bradley Beal va râler, Rudy Gobert est dans le coup

Sauf que, et attention, ça n’a aucun sens, Middleton a été listé en tant que « guard » dans certains bulletins et en tant que « forward » dans d’autres. Ses votes ont donc été divisés entre les deux catégories distinctes. Voilà comment ses deux camarades All-Stars lui passent devant. Mais c’est ridicule ! Déjà, parce que c’est un « guard ». Ensuite parce que si des journalistes l’ont mis ailier, c’était sans doute uniquement pour ajouter un arrière ou un meneur dans leur cinq. La preuve que ces positions sont interchangeables.

Khris Middleton a obtenu 82 points. Oui, plus que Westbrook et Simmons. On rappelle que Tatum, Middleton et Butler pouvaient recevoir des votes en tant que guard. pic.twitter.com/29esCUnrCd — Bucks France 🏀🦌🇫🇷 (@BucksFR) September 16, 2020

Si Khris Middleton est un « forward » alors que dire de Simmons ? Il ne joue même plus meneur (alléluia) à Philly ! Il est maintenant décalé au poste quatre ! Le joueur des Bucks, bien plus solide, pouvait amplement prendre sa place dans la troisième All-NBA team. Surtout après la très belle saison régulière de Milwaukee – rappelons que ces distinctions excluent complètement les playoffs, les votes sont scellés avant.

Westbrook et son 27-7-7 de moyenne, ça marque, évidemment. Mais même là, vu le succès de la franchise du Wisconsin, le poste devait revenir à KM. Alors ce sont évidemment juste des détails, le joueur s’en remettra. Mais ces nominations s’accompagnent parfois de bonus financier. Il y avait donc mieux à faire.

UPDATE

Et en plus il n'y a pas Kyle Lowry ???????????????? Allez, on arrête tout.