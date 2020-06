La liste s'allonge et ce n'est sans doute pas fini. Après Nikola Jokic, Malcolm Brogdon et deux joueurs des Phoenix Suns dont l'identité n'a pas été dévoilée, trois nouveaux joueurs censés intégrer la bulle d'Orlando prochainement ont été testés positifs au Covid-19. Ce coup-ci, on sait de qui il s'agit et ils font tous partie de la même équipe : les Sacramento Kings.

Jabari Parker et Alex Len ont tous les deux confirmé avoir été contaminés. L'ailier et le pivot sont mis en quarantaine mais espèrent bien être autorisés par le staff médical des Kings à rejoindre leurs coéquipiers une fois le coronavirus disparu de leur organisme. Le troisième cas a été annoncé par Shams Charania et Sam Amick sans que le principal concerné ne s'exprime à ce sujet.

Buddy Hield aurait lui aussi été touché par le Covid-19. Le Bahaméen, qui tourne à près de 20 points de moyenne et est un pion essentiel de la rotation de Luke Walton, espérera également être débarrassé du virus à temps pour se rendre en Floride et participer à la reprise de la saison NBA 2019-2020.

Les Sacramento Kings font partie des 22 équipes invitées à reprendre la compétition du côté de Disney World Resort. A priori, mieux vaut quand même être testé positif maintenant que dans 15 jours pour avoir des chances de participer à l'événement.

Les stats de Buddy Hield avec les Kings en 2019-2020