Malcolm Brogdon également testé positif au Covid-19 !

Après Nikola Jokic mardi, c'est au tour de Malcolm Brogdon d'être testé positif au Covid-19 ! D'après les informations du IndyStar ce mercredi, l'arrière des Indiana Pacers a contracté le coronavirus. Dans la foulée de cette annonce, le joueur a publié un communiqué officiel pour rassurer son monde sur son état de santé. Ainsi, malgré cette mauvaise nouvelle, l'ancien élément des Milwaukee Bucks compte bien être présent, en forme, à Disney pour la reprise de la saison fin juillet. Une bonne chose pour les Pacers, 5èmes à l'Est, car Brogdon, auteur de belles performances, a réussi à s'imposer comme un membre clé.

"Récemment, j'ai passé un test positif au Covid-19 et je me trouve actuellement en quarantaine. Je me sens bien, de mieux en mieux et je progresse bien. Je compte retrouver mes coéquipiers à Orlando pour la reprise de la saison et les Playoffs", a clarifié Malcolm Brogdon.

Il est bien évidemment impossible de dire comment le joueur d'Indiana a contracté ce virus. Mais l'homme de 27 ans a participé à de nombreuses manifestations, pour défendre les droits des noirs, ces dernières semaines. Et il s'agit visiblement d'une piste étudiée pour expliquer ce cas positif. On peut en tout cas se demander si ce nouveau cas va avoir un impact sur la NBA.

La Ligue va-t-elle toujours prévoir une reprise fin juillet ? Et cela malgré l'explosion des cas en Floride et les tests positifs chez les joueurs ? On peut imaginer que le protocole sanitaire mis en place avec cette bulle sera encore plus strict si la crise amplifie. En tout cas, les dirigeants de la NBA vont devoir surveiller avec attention l'évolution de la situation. En espérant avant tout un prompt rétablissement pour Malcolm Brogdon.