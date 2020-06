Nikola Jokic, son père donne des nouvelles rassurantes

Testé positif au coronavirus, l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic va bien et devrait très bientôt être autorisé à retourner aux Etats-Unis.

Comme nous vous l'indiquions mardi, l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic a été testé positif au coronavirus. Si la nouvelle a été annoncée hier, le Serbe a en réalité contracté le virus la semaine dernière. Et comme indiqué par les médias américains, le jeune talent de 25 ans est bel et bien asymptomatique. Il va bien et se prépare même à rejoindre les Etats-Unis dans une semaine. Il devra simplement passer deux tests, négatifs bien sûr, dans un délai de 24 heures pour être autorisé à voyager. Pour le média Nova.rs, le père de Jokic s'est ainsi montré très rassurant.

"Nous allons tous bien. Nikola aussi va bien. Maintenant, ça fait une semaine qu'il a contracté le Covid-19. Ce qu'il a eu est parti. Et il n'a ressenti aucun symptôme. Il se trouve actuellement avec nous et tout va bien", a assuré Branislav Jokic.

Des nouvelles rassurantes pour le joueur, mais aussi pour sa franchise. Pour le moment, les joueurs des Nuggets ont été simplement réunis afin de faire des tests. Avec un retour la semaine prochaine, Nikola Jokic ne devrait pas prendre trop de retard lors de cette préparation en vue de la reprise de la NBA fin juillet.

Dans tous les cas, l'intérieur de Denver semble particulièrement affûté avec de nombreux kilos perdus durant cette interruption des compétitions. Malgré tout, il faudra tout de même surveiller l'impact du virus sur ses sensations au moment de l'effort.