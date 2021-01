Rodney McGruder ne se doutait probablement pas qu'il serait au centre des discussions et des moqueries après le match entre Detroit et Golden State. L'arrière des Pistons est un peu monté en température à la fin de la rencontre et avait l'air de vouloir en découdre avec quelques Warriors jusqu'à ce que la situation ne s'apaise. Pas de bol pour l'ancien joueur du Miami Heat, Klay Thompson était aux commentaires du match pour la chaîne locale et a été particulièrement agacé parce qu'il a vu. A tel point qu'il a envoyé un méchant scud dans sa direction...

"Ce gars sera probablement loin de la ligue bientôt, c'est pour ça qu'il est énervé à mon avis. Il essaye de démarrer un truc comme si c'était un bon joueur de basket".

oh my lord Klay Thompson is destroying Rodney McGruder during the postgame show pic.twitter.com/JDL0GdWbHO — Rob Perez (@WorldWideWob) January 31, 2021

Et évidemment, Draymond Green en a rajouté une grosse couche en conférence de presse dans la foulée, en prononçant quasiment "Rodney", le prénom de McGruder, comme Allen Iverson prononçait le mot "practice" dans sa cultissime tirade.

"Je n'ai rien vu parce que j'étais déjà au vestiaire. Mais putain, depuis quand Rodney McGruder est devenu le gros dur de son équipe ? Tout le monde joue au dur en ce moment, j'en ai vu un paquet dans la ligue. Et ils ne font rien derrière. Si tu veux faire quelque chose, vas-y, ou barre-toi de là. Rodney (il sourit), putain de faux mec dur. Je peux vous assurez que personne n'a peur de Rodney McGruder".

here we go now Draymond is in on it: “i know aint nobody scared of no damn Rodney McGruder.”pic.twitter.com/q9l16IWPvX — Rob Perez (@WorldWideWob) January 31, 2021

Rodney McGruder n'avait pas trop fait parler de lui pour des altercations jusque-là en NBA. Quant à l'avenir que lui prédit Klay Thompson, on saura bientôt s'il y avait du vrai là-dedans. La saison 2021-2022 du contrat qu'il avait signé est non-garantie.

CQFR : Jimmy Butler réveille Miami, Dame et LaMelo magnifiques, L.A. tape Boston