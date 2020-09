Absent depuis plus d’un an, Klay Thompson a enfin fait son retour à l’entraînement des Golden State Warriors. Une excellente nouvelle.

On ne sait toujours pas quand l’on pourra revoir les Golden State Warriors en action sur le terrain. La franchise californienne, quintuple finaliste entre 2015 et 2019, a raté les playoffs et n’était donc pas présente dans la bulle. Il faudra donc attendre la prochaine saison, qui ne devrait pas commencer avant janvier 2021, pour les retrouver sur un terrain. Ça promet. Surtout que les joueurs de Steve Kerr ambitionnent de remonter vers les sommets avec Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson. Si les deux premiers cités ne sont pas présents au mini-camp d’entraînement de l’équipe qui se déroule actuellement, l’arrière All-Star a enfin rejoué !

« C’était génial de pouvoir l’avoir avec nous sur le terrain et dans le vestiaire. Rien que sa présence nous apporte de l’énergie. L’entraînement s’est très bien passé. C’est sa première séance depuis sa blessure au genou il y a un an et demi. Donc je ne m’attendais pas à ce qu’il soit au meilleur de sa forme, et il ne l’était pas. Mais il se déplaçait plutôt bien et c’est une première étape », notait Steve Kerr.

Klay Thompson s’était déchiré les ligaments croisés du genou lors des finales 2019. Ça faisait presque 500 jours qu’il n’avait pas joué avec ses coéquipiers. 470 précisément. Il a maintenant plusieurs mois devant lui pour monter en puissance. Avant le grand retour du show en 2021.

