Les fans des New York Knicks sont généralement nostalgiques des années 90. Durant cette décennie, leur équipe a été l'une des plus compétitives de la ligue avec des joueurs emblématiques comme Patrick Ewing ou Charles Oakley dans des registres différents. Malheureusement, ces deux-là ne s'entendent pas plus que ça. Au moment d'évoquer la possibilité de voir le grand Pat occuper le banc du Madison Square Garden la saison prochaine, Oakley a freiné des quatre fers dans le podcast Knicks TV. Idem pour son ancien coach Jeff Van Gundy, dont le nom revient souvent pour succéder à Mike Miller.

"Le problème ne vient pas que de James Dolan. Les Knicks n'ont plus de talent. Un coach comme Jeff Van Gundy avec ces joueurs-là ? Je connais Jeff, j'ai joué pour lui et je sais comment il coache. Je pense que ce serait dur pour lui de revenir pour coacher des jeunes. Ce en quoi il croit au niveau offensif et défensif est totalement différent de ce qui se fait aujourd'hui. Patrick Ewing ? Je ne m'occupe pas de lui. C'était l'un des gars les plus difficiles avec lesquels j'ai joué. J'ai joué avec Patrick pendant 10 ans. Il me connait et je le connais. Ces 10 années ont été dures parce qu'il n'est pas simple de jouer avec lui. Il demande beaucoup d'attention".

En conflit ouvert avec James Dolan, Charles Oakley ne voit pas d'amélioration immédiate chez les Knicks malgré l'arrivée du nouveau président Leon Rose.

"Ça va prendre des années. C'est comme conduire entre New York et le Texas. La route et longue".