Charles Oakley veut que la NBA intervienne auprès des Knicks

Charles Oakley en a ras-le-bol du règne de la terreur de James Dolan, propriétaire des New York Knicks et du Madison Square Garden.

Une plantation esclavagiste. C’est ainsi que Charles Oakley a qualifié les New York Knicks sous le règne de James Dolan. Le propriétaire milliardaire et despotique est impliqué dans plusieurs incidents avec des figures emblématiques de la ville et de la franchise. Mais il reste le boss, confortablement installé à la tête de l’organisation et du Madison Square Garden. Et ça agace particulièrement Oakley, qui fait appel à la NBA.

« C’est une plantation là-bas », décrit donc l’ancien joueur des Knicks en parlant de l’équipe qu’il porte dans son cœur. « Donald Sterling n’a pas vendu sa franchise jusqu’au moment où la NBA est intervenue. Il faut que quelqu’un fasse quelque chose pour arrêter ça. On ne peut pas continuer à fermer les yeux. C’est comme si vous voyez quelqu’un se faire frapper dans la rue et que vous continuez votre chemin. Ça se passe à New York. Et plus aucun joueur ne voudra venir ici parce que l’histoire se répète encore et encore. Les Knicks ont un nouveau président et tout le monde ne parle que de l’incident entre Spike Lee et James Dolan. »

Spike Lee, supporter iconique des Knicks, a annoncé qu’il ne se rendrait plus au Garden cette saison après s’être vu refusé l’accès d’une porte d’entrée qu’il utilise « depuis 28 ans. » La décision a été prise par Dolan. Ce dernier avait aussi fait bannir Charles Oakley de l’enceinte il y a trois ans. L’ex-joueur a depuis porté plainte mais il a perdu son procès.