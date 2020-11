Les Knicks vont finir derniers cette saison… selon les bookmakers

Les New York Knicks vont vivre leur première saison avec Tom Thibodeau comme head coach et Leon Rose comme président des opérations basket. Malgré ces changements et une tentative de stratégie patiente et pas trop dépensière, la franchise de Big Apple n'inspirent toujours pas confiance. En tout cas en ce qui concerne les bookmakers américains de Las Vegas, centre névralgique des paris sportifs aux Etats-Unis.

Ces derniers ont dévoilé leur bilan prévisionnel de victoires - ou en tout cas la ligne sur laquelle parier (au-dessus ou en dessous) pour leurs clients - pour chaque équipe cette semaine, à un peu moins d'un mois du début de la saison 2021. Bons derniers, à égalité avec les Cleveland Cavaliers, on retrouve donc les Knicks, crédités d'une probabilité de 22,5 victoires pour 50 défaites (la saison a été réduite à 72 matches) en saison régulière.

En tête, on retrouve les Milwaukee Bucks (50.5), devant les Los Angeles Lakers (47.5) et un tandem composé des Boston Celtics et des Los Angeles Clippers (46.5). Les Brooklyn Nets, 5e (45.5), font leur apparition dans le top 5 grâce aux débuts du tandem Kevin Durant et Kyrie Irving. Au rayon des cagades pressenties, on retrouve par exemple les Warriors seulement 16e (36.5), Houston 18e (35.5) ou San Antonio, attendu avec le 24e bilan de la ligue (28.5), ou le Thunder, 28e (23.5).

Dans quelques jours, Vegas dévoilera ses cotes pour le titre. On y retrouvera, sauf grosse surprise, les Los Angeles Lakers en grands favoris à leur propre succession après leur free agency active et a priori réussie.

Le classement des équipes avec leur bilan over/under

1- Milwaukee Bucks 50.5

2- Los Angeles Lakers 47.5

3- Boston Celtics 46.5

4- Los Angeles Clippers 46.5

5- Brooklyn Nets 45.5

6- Denver Nuggets 44.5

7- Miami Heat 44.5

8- Philadelphia 76ers 44.5

9- Dallas Mavericks 42.5

10- Toronto Raptors 41.5

11- Utah Jazz 41.5

12- Portland Trail Blazers 40.5

13- Indiana Pacers 39.5

14- Phoenix Suns 38.5

15- Atlanta Hawks 36.5

16- Golden State Warriors 36.5

17- New Orleans Pelicans 36.5

18- Houston Rockets 35.5

19- Orlando Magic 32.5

20- Memphis Grizzlies 31.5

21- Chicago Bulls 29.5

22- Washington Wizards 29.5

23- Sacramento Kings 28.5

24- San Antonio Spurs 28.5

25- Minnesota Timberwolves 27.5

26- Charlotte Hornets 25.5

27- Detroit Pistons 23.5

28- Oklahoma City Thunder 23.5

29- Cleveland Cavaliers 22.5

30- New York Knicks 22.5