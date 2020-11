Russell Westbrook et les Knicks, ça ne se fera sans doute pas

On pensait que les Knicks se positionneraient sur Russell Westbrook. Visiblement, l'heure est à la sagesse du côté de New York.

Depuis que Russell Westbrook a demandé aux Houston Rockets à être tradé, beaucoup envisageaient les New York Knicks comme point de chute pour le MVP 2017. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire collectif, s'il y a bien une franchise en manque de stars et prête à faire un move déraisonnable pour en attirer une, ce sont bien les Knicks...

Sauf qu'il semblerait que les choses soient en train de changer à Big Apple. Avec Leon Rose aux manettes, la priorité de New York serait de conserver de la flexibilité financière pour 2021. Selon SNY, il est de moins en moins probable que les Knicks tentent de monter un trade pour faire venir Russell Westbrook.

Les récentes signatures d'Elfrid Payton et Austin Rivers, conjuguées à la Draft d'Immanuel Quickley et à la présence pour le moment assurée de Frank Ntilikina et Dennis Smith Jr donnent effectivement l'impression que le backcourt de Tom Thibodeau sera composé de ces hommes-là lorsque la saison aura repris dans moins d'un mois.

Russell Westbrook, les Hornets laissent le champ libre aux Knicks !

SNY explique aussi que c'est pour cette raison que malgré une certaine tentation en interne, il a été décidé de ne pas s'aligner sur l'offre des Charlotte Hornets pour Gordon Hayward, même si le profil du joueur plaisait à tout le monde. Si les Knicks sont capables de ne pas balancer 120 millions sur la table pour un joueur à l'impact incertain, ils peuvent bien éviter de se séparer de le majorité de leurs assets pour une star de 32 ans qui ne paraît pas en mesure de les ramener à elle seule vers les sommets de la NBA.

Les Knicks restant les Knicks, on attendra que la saison démarre pour affirmer qu'ils sont dans la bonne direction. Il y a toujours la possibilité que James Dolan décide d'intervenir personnellement pour s'assurer que la valeur de la franchise reste élevée... En attendant, Thibodeau paraît parti pour coacher un effectif jeune et en quête de développement, sans pression superflue de jouer les playoffs à tout prix.

C'est aussi comme ça que certaines équipes ont réussi leur reconstruction : en ne tankant pas et en faisant éclore des joueurs. Comme, au hasard, les voisins de Brooklyn, qui ont su montrer à des stars comme Kevin Durant et Kyrie Irving qu'ils étaient bien gérés et dignes de confiance.

Le Grand LIVE de la Free Agency NBA équipe par équipe