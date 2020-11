Russell Westbrook, les Hornets laissent le champ libre aux Knicks !

Annoncés dans le course pour récupérer le meneur des Houston Rockets Russell Westbrook, les Charlotte Hornets ont abandonné cette piste.

Malgré une folle rumeur avec les Washington Wizards, Russell Westbrook, sur le départ des Houston Rockets, a été annoncé avec insistance dans le viseur de deux franchises : les Charlotte Hornets et les New York Knicks. Avec son contrat imposant, le meneur de jeu suscite logiquement des intérêts plutôt limités.

Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Hornets ont abandonné cette piste ! Initialement, Charlotte avait bel et bien un intérêt pour le joueur de 32 ans. Il a même fait l'objet de plusieurs discussions en interne. Mais après ce débat, la décision a été prise de ne pas passer à l'offensive.

Et visiblement, la situation ne devrait plus bouger sur cette intersaison du côté de Charlotte. Il s'agit d'une sérieuse piste en moins pour Westbrook, mais les Rockets semblent prêts à patienter pour obtenir la meilleure offre possible.

Russell Westbrook, les raisons pour lesquelles il veut quitter Houston

Par rapport aux dernières nouvelles concernant les Hornets, cette décision semble crédible. En effet, d'après les récentes rumeurs, les Hornets ont l'intention de sélectionner LaMelo Ball avec le #3 pick. Ce qui confirme la tendance pour Russell Westbrook.

En tout cas, à l'instant t, les Knicks peuvent se frotter les mains. New York semble être la seule franchise vraiment intéressée par les services de l'ancien de l'Oklahoma City Thunder. Une aubaine, notamment pour négocier un deal avec une contre-partie correcte. Un feuilleton à suivre avec attention.