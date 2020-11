Quel choix pour les Charlotte Hornets lors de la Draft NBA 2020 ? Avec le #3 pick, la franchise dirigée par Michael Jordan a étudié de nombreux profils ces dernières semaines. Pendant longtemps, la franchise a pensé à Onyeka Okongwu. Mais avec sa blessure au pied, l'intérieur risque de connaître une grosse chute.

Et visiblement, les Hornets sont tombés sous le charme d'un autre jeune talent : LaMelo Ball. Attendu dans les premières places de cette cuvée, le meneur a marqué des points auprès des Hornets lors de ses essais. Surtout, Ball a personnellement convaincu Jordan !

D'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, le propriétaire de Charlotte a approuvé la sélection de Ball avec le #3 pick. Ainsi, chez les Hornets, His Airness aurait envoyé un message : si Charlotte conserve ce #3 pick et si Ball se trouve encore disponible, il sera automatiquement choisi.

On peut comprendre cette position de la part de MJ. Avec son talent mais aussi sa personnalité, Ball peut représenter l'élément parfait pour incarner le futur de cette équipe. Mais est-ce qu'il sera encore disponible ? Pour l'instant, il existe une vraie incertitude à ce sujet.

Les Minnesota Timberwolves semblent bien partis pour sélectionneur Anthony Edwards au #1 pick, mais LaMelo Ball reste une possibilité. Puis il y a aussi de nombreuses rumeurs concernant le #2 pick des Golden State Warriors. Un éventuel trade des Dubs pour ce choix pourrait tout chambouler. En tout cas, de son côté, Michael Jordan a visiblement tranché...