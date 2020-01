Dwyane Wade était présent sur TNT mardi pour évoquer la disparition de Kobe Bryant. La légende du Miami Heat a évoqué avec émotion le drame qui a secoué tout le monde dimanche, et relayé les sentiments de LeBron James à ce sujet. Le "King" ne s'est pas encore exprimé autrement que sur les réseaux.

"J'ai beaucoup parlé avec LeBron depuis. Il est évidemment dévasté. Je lui ai demandé ce qu'il dirait s'il était à ma place sur ce plateau. Il m'a dit : 'Les médias essayent toujours de nous mettre toi, moi et tous les autres grands joueurs contre Kobe. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on essayait tous de notre mieux de rendre Kobe fier de nous, et de faire en sorte qu'il nous respecte. On voulait gagner pour être à son niveau'. Voilà ce qu'il représentant pour des gars comme LeBron et moi. On ne veut pas que ce soit perdu de vue parce que tout le monde veut toujours nous comparer. C'est une fraternité et Kobe Bryant était le leader de cette fraternité. C'est une perte énorme pour nous. La terre s'est arrêtée pendant une journée, à cause de sa disparition".

Lorsque LeBron James et Dwyane Wade sont arrivés en NBA en 2003, Kobe Bryant et les Lakers venaient de réussir un Three-Peat (2000, 2001, 2002). Ni l'un, ni l'autre, n'ont eu l'occasion d'affronter le Black Mamba par la suite lors de Finales NBA.