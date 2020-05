Kobe Bryant et sa « blackout story » racontée par Caron Butler

On ne le répétera jamais assez mais Kobe Bryant est loin d'avoir acquis sa légende sur son simple talent. C'était un bourreau de travail qui vivait basket, mangeait basket, dormait (quand il le faisait) basket. Pour devenir l'un des plus grands exemples de ce sport. Les anecdotes sont nombreuses sur le stakhanoviste qu'était le joueur des Lakers. Même les stars de la Redeem Team des JO 2008 ont pu être choqués, notamment Chris Bosh et Dwyane Wade qui se sont pointés au premier petit déjeuner du rassemblement à 8h en voyant Kobe sortir de sa première séance de la journée... à 5h30 du matin. L'un de ses anciens coéquipiers, Caron Butler, a également pu voir ça de ses propres yeux. Et surtout le vivre.

L'ailier venait de débarquer du Heat après le trade de Shaq. Surpris et déboussolé par ce changement de vie, Butler n'avait aucun repère, jusqu'à ce que Kobe Bryant le prenne sous son aile. Alors en plein "blackout", soit des séances quotidiennes d'entraînement où il s'imposait, entre autre, 1000 tirs réussis, Kobe a montré la marche à suivre à son nouveau partenaire.

"Quand je suis arrivé à la conférence de presse aux Lakers, Kobe était là. Il venait de signer devant nous un contrat de 130M. Qu'est-ce que font la plupart des gens quand ils partent en vacances ? Ils profitent. Ils ont travaillé dur et ont signé un gros contrat. Beaucoup de gens quittent leur travail quand ils ont gagné à la loterie. Pas Kobe", explique-t-il.

"Il était là devant moi et il m'a dit 'demain on blackout'. Et je me dis 'putain, mais ça veut dire quoi ? Blackout ? C'est quoi ça ? Kobe m'a répondu 'demain, on va bosser. Soit là'. J'ai ensuite demandé à quelle heure. 'Viens vers 7h30, 7h15'. Quand je suis arrivé, il était déjà là. Et on a bossé ensemble. Ç'a a débuté mon intronisation aux sessions de Kobe. Il m'a vraiment appris l'éthique de travail et toutes ces choses pour être un vrai professionnel."

Caron Butler explique également que Kobe Bryant ne faisait pas qu'enseigner. Il suivait avec attention les progrès de son protégé qui est ensuite devenu plus qu'un coéquipier..

"J'ai gagné son respect simplement en étant là. Je n'ai jamais rechigné à la tâche et c'est pour ça que nous n'étions pas seulement des bons coéquipiers mais aussi des amis en dehors du basket"