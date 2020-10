Quand Kobe Bryant prédisait le titre à venir des Lakers…

Kobe Bryant restera, à jamais, associé au titre NBA remporté par les Los Angeles Lakers en 2020. Disparu en janvier dernier, le Black Mamba a accompagné cette équipe tout au long de cette fin de saison. Et avant cette tragédie, le légendaire #24 des Angelenos fondait des grands espoirs en ce groupe. Ainsi, le 3 décembre 2018, le quintuple champion NBA avait annoncé la couleur : les Lakers allaient très bientôt soulever le trophée Larry O'Brien. Et avec son franc-parler habituel, il avait mis une cartouche au passage aux nouveaux fans des Golden State Warriors...

"Le bilan des Lakers (14 victoires et 9 défaites à l'époque) ? Ils vont parvenir à trouver des solutions. Dans l'effectif, ils peuvent compter sur des éléments talentueux et Rob Pelinka a permis à cette équipe de disposer d'une flexibilité financière incroyable. Ils vont trouver des solutions, il s'agit d'une certitude. Donc, vous pouvez apprécier cette aventure parce que nous serons champions avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et ensuite, nous allons tous pouvoir rire de tous ces fans des Warriors qui sont sortis de nulle part", avait lancé Kobe Bryant pour NBC Sports.

Avec les Lakers, Kobe Bryant n'était bien évidemment pas objectif. Mais sur ce coup, il avait vu juste. Et dans les moments difficiles, il avait toujours soutenu son ami Rob Pelinka, GM des Angelenos et son ancien agent. Et finalement, quelques mois après sa disparation, sa prédiction s'est vérifiée.