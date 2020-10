Au fil des ans, Kobe Bryant et Raja Bell sont passés de la détestation totale à une relation apaisée et finalement très amicale.

Dans les années 2000, les matches entre les Phoenix Suns et les Los Angeles Lakers étaient presque toujours le théâtre de moments chauds entre Kobe Bryant et Raja Bell. Le "Black Mamba" ne s'est jamais vraiment amusé face à Bell, défenseur tenace et agressif. On n'est plusieurs fois pas passé loin du pugilat.

Dans un entretien avec Hoopshype, l'ancien joueur des Suns et du Jazz a évoqué l'évolution de sa relation avec Kobe Bryant au fil des ans. Et l'issue plutôt étonnante après des années de défiance et de coups bas, tout ayant commencé lors des Finales 2001 lorsque Bell portait le maillot des Sixers.

« On a perdu Kobe, on ne peut pas te perdre », Allen Iverson bouleversé

"Il s'est passé beaucoup de choses sur le terrain. On a échangé des coups de coude, du trashtalk... [...] Je ne sais pas ce que Kobe ressentait à l'époque. Mais moi, c'était de la haine authentique. Je ne l'aimais vraiment pas. Puis avec le temps, on a commencé à développer un peu de respect mutuel. Puis une relation est née. On n'est pas devenus meilleurs potes. Mais à un moment, il m'arrivait de le contacter pour voir s'il avait besoin de quoi que ce soit, d'un endroit où passer Thanksgiving si les Lakers étaient en ville, ou je prenais juste des nouvelles de sa famille. C'était assez cool. C'est ce que j'ai préféré en fait. Avoir pu faire ça avec l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, je trouve ça cool".

Un exemple de ce qui se faisait à l'époque entre les deux ?