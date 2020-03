Kris Dunn serait la priorité des Los Angeles Clippers cet été

On attendait beaucoup de Kris Dunn à son arrivée dans la ligue en 2016. Mais entre contre-performances et blessures (déjà 70 matches ratés sur ses trois premières saisons), le meneur des Bulls n'arrive toujours pas à trouver son rythme de croisière. Il faut dire qu'entre Minnesota et Chicago (où on attend toutefois du changement prochainement), il n'est pas non plus dans les meilleures dispositions pour bien s'établir dans la ligue. Reste que le potentiel est là, même s'il va avoir 26 ans dans quelques jours. Cet été pourrait être charnière pour l'ancien de Providence. Il est actuellement dans la quatrième année de son contrat rookie, si bien qu'il pourrait se retrouver sur le marché. Si la QO lui est offerte, il sera restricted free agent. Les Chicago Bulls auraient donc la main lors de futures négociations. Et selon NBC, les Los Angeles Clippers, qui apprécient particulièrement son profil, pourraient se hisser dans celles-ci.

Si Pat Beverley est incontournable, Reggie Jackson l'est beaucoup moins. Sa fin de saison, et ses playoffs seront déterminants pour savoir si son avenir peut s'écrire à plus long terme en Californie. Le cas échéant, la piste Kris Dunn devrait être l'une des priorités de l'été. Sous la houlette de Doc Rivers, il a les moyens de s'épanouir dans un rôle établi en sortie de banc.

Les stats de Kris Dunn